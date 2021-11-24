Москва, , 20:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич по отношению к России ведет такую же политику, которую вел президент Черногории Мило Джуканович до вступления его страны в НАТО. Такое мнение высказал сербский политик Младжан Джорджевич 23 ноября во время презентации сборника «Косово, Сербия и Россия», которая прошла в пресс-центре ИА REGNUM.

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение» Артем Фионов ©ИА REGNUM

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение» Артем Фионов ©ИА REGNUM

«Крепко обнимаясь с Россией, Джуканович отделил Черногорию от Сербии. Он получил большую финансовую поддержку определенных российских бизнес-кругов. И где сегодня Черногория? Она является членом НАТО, она существует отдельно от Сербии, она признала лжегосударство Косово и ввела санкции против России. А сегодня в Черногории живут десятки тысяч российских граждан, и огромный российский капитал вложен в Черногорию», — рассказал Джорджевич.

По словам сербского политика, Вучич, как «прилежный ученик Джукановича», проводит такую же политику.

Напомним, что власти Черногории после парламентских выборов 2016 года обвинили Россию в том, что она хотела воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО.