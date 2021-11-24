Москва, 24 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в октябре снизилась на 25,4 млн рублей, или на 1,9%, и по состоянию на 1 ноября составила 1 млрд 343,5 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало ноября 551,8 млн рублей (41,1%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 214,9 млн рублей (16,0%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 576,8 млн рублей (42,9%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 3,6 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней, в том числе 1,7 млн рублей — из федерального бюджета, 1,9 млн рублей — из местных бюджетов. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 ноября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 44,6%, строительной сферы — 14,6%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 11,3%, транспорта — 7,7%, добычи полезных ископаемых — 4,9%, здравоохранения и социальных услуг — 4,6%.