Приштина, , 19:30 — REGNUM Заместитель председателя главы Демократической партии Косово Влёра Читаку (бывшая представительница Косово в ООН) 24 ноября заявила в ходе общения со студентами Университета бизнеса и технологий в Косово о том, что в ближайшее время ДПК сформирует кабинет благого управления или «теневое правительство».

Влера Читаку Government of Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кабинет будет выступать с критикой правительства Альбина Курти и предлагать «устойчивые решения различных проблем».

Читаку отметила, что ее партия полностью поддерживает правительство Курти в завершении диалога с Сербией, и призвала премьер-министра максимально использовать приход к власти в США дружественного Косово президента Джозефа Байдена.

Напомним, прежний глава Демократической партии Косово Хашим Тачи сейчас находится в Гааге, где ожидает суда вместе с другими бывшими лидерами Армии освобождения Косово.

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