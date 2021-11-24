Москва, , 19:25 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 22 ноября выросла на 12 копеек и достигла 49,62 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на сразу на 55 копеек — до 52,65 рубля.

По состоянию на 22 ноября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 46,65 рубля, марки Аи-95 — 50,47 рубля, марки Аи-98 — 58,56 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 70 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Улан-Удэ — на 1,1%, Назрани и Волгограде — на 0,7%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Петрозаводске — на 0,2%, Южно-Сахалинске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%.