Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В правительстве Ленинградской области разрабатывают новое постановление об антиковидных мерах в регионе и пока не планируют обязывать студентов и жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинироваться от COVID-19. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Постановление правительства Ленобласти

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Напомним, ранее главный санитарный врач региона, начальник управления Роспотребнадзора Ольга Историк анонсировала введение обязательной вакцинации учащихся колледжей и вузов региона, а также лиц в возрасте 60+.

«Постановление об уточнении «ковидных» ограничений, которое разрабатывает сейчас администрация Ленобласти, не содержит положений об обязательной вакцинации и ужесточающих мер», — добавили в пресс-службе.

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Также в областной администрации пояснили, что решения о введении ограничений принимаются на основе таких важнейших показателей, как количество госпитализированных и уровень смертности от COVID-19.

«За последнюю неделю количество больных с коронавирусной инфекцией в стационарах области сократилось на 250 человек», — обратили внимание в пресс-службе.