Миасс, Челябинская область, 24 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области арестован бывший замглавы города. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи считают, что в 2016 году он обеспечил беспрепятственное согласование и дальнейшую незаконную продажу двух участков земли в посёлке Сыростан в собственность одной из организаций по заниженной цене. Миасс в результате понёс ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Суд отправил экс-чиновника под арест пока до 23 января. Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в мэрии Миасса прошли обыски.