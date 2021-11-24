Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Экспортные ограничения введены США в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), говорится в опубликованном 24 ноября заявлении американского минторга.

Борис Раушенбах более 20 лет заведовал кафедрой механики МФТИ Ru.mdz-moskau.eu

Решение о введении санкций против российского вуза приняло американское бюро по вопросам промышленности и безопасности. МФТИ теперь фигурирует в MEU list — списке конечных потребителей военной продукции.

«Решение принято в связи с тем, что институт производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя», — заявили в американском ведомстве.

В американском минторге пояснили, что, добавляя МФТИ в чёрный список, руководствовались риском, создаваемым вузом для нацбезопасности США. Связанные с МФТИ люди и компании теперь должны будут получать специальную лицензию, если захотят приобрести определённые виды товаров в США.

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