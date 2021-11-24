Тирана, 24 ноября 2021, 19:25 — REGNUM Посольство США в Тиране 24 ноября организовало встречу в связи с пятой годовщиной начала реформы правоохранительной системы Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве США подчеркнули, что реформа идет «нелегко, небыстро и несовершенно», но выразили благодарность Албании за то, то она была начата.
Американские дипломаты подчеркнули, что «прогресс измеряется не расстоянием до пункта назначения, а пройденным расстоянием».
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