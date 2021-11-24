Тирана, , 19:25 — REGNUM Посольство США в Тиране 24 ноября организовало встречу в связи с пятой годовщиной начала реформы правоохранительной системы Албании.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве США подчеркнули, что реформа идет «нелегко, небыстро и несовершенно», но выразили благодарность Албании за то, то она была начата.

Американские дипломаты подчеркнули, что «прогресс измеряется не расстоянием до пункта назначения, а пройденным расстоянием».

Посольство США в Албании «Для проведения всеобъемлющей реформы Албания решила составить полный план переоценки морального облика и профессионализма служащих системы правосудия и продвижения новой культуры путем изменения структуры институтов правосудия посредством деполитизации и децентрализации».

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