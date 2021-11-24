Тирана, 24 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Посольство США в Тиране 24 ноября организовало встречу в связи с пятой годовщиной начала реформы правоохранительной системы Албании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве США подчеркнули, что реформа идет «нелегко, небыстро и несовершенно», но выразили благодарность Албании за то, то она была начата.

Американские дипломаты подчеркнули, что «прогресс измеряется не расстоянием до пункта назначения, а пройденным расстоянием».