В посольстве США в Албании подвели итоги пяти лет реформирования правосудия
Тирана, 24 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Посольство США в Тиране 24 ноября организовало встречу в связи с пятой годовщиной начала реформы правоохранительной системы Албании.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Правосудие
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве США подчеркнули, что реформа идет «нелегко, небыстро и несовершенно», но выразили благодарность Албании за то, то она была начата.
Американские дипломаты подчеркнули, что «прогресс измеряется не расстоянием до пункта назначения, а пройденным расстоянием».
«Для проведения всеобъемлющей реформы Албания решила составить полный план переоценки морального облика и профессионализма служащих системы правосудия и продвижения новой культуры путем изменения структуры институтов правосудия посредством деполитизации и децентрализации».