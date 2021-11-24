Ярославль, 24 ноября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2) стал Александр Симановский. Об этом сообщает пресс-служба общества.

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Александр Симановский — уроженец Тюмени. С 1991 года работал на руководящих должностях в сфере теплоэнергетики. До нового назначения занимал должность советника генерального директора «РН-Ванкор» (дочернее общество Роснефти — ИА REGNUM), отвечая за энергоснабжение проекта «Восток Ойл». Симановский удостоен звания «Почетный энергетик РФ» и знака отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».

Прежняя глава ТГК-2 Надежда Пинигинабыла задержана в Архангельске 20 февраля 2021 года. По версии следствия, злоупотребление должностными полномочиями Пинигиной привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Ее полномочия были досрочно прекращены. С 1 мая исполняющим обязанности генерального директора был назначен Сергей Бисиркин, до этого занимавший должность заместителя гендиректора компании по корпоративным проектам.