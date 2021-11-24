Курган, , 19:13 — REGNUM В столице Зауралья на базе Курганского государственного университета создадут центр военной подготовки студентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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КГУ вошёл в число восьми вузов России, в которых планируют создать новые центры военной подготовки студентов, вместо военных кафедр. Решение было принято на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Представленные вузы прошли серьёзный конкурсный отбор. Все они соответствуют предъявляемым критериям и получили поддержку комплексной комиссии Министерств обороны Российской Федерации и науки и высшего образования, а также региональных властей», — отметил замминистра обороны РФ Николай Панков

Панков добавил, что в России за пять лет уже созданы 28 учебных центров для военной подготовки студентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра Николай Панков пояснял в апреле 2021 года, что в центрах подготовки могут обучаться студенты вузов, в которых отсутствуют военные кафедры.

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