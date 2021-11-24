Вильнюс, , 19:04 — REGNUM Литве следует отказаться от формулировки «представительство Тайваня», об открытии которого на территории республики литовские власти сообщили 18 ноября, заявил 24 ноября журналистам представитель посольства Китая в Вильнюсе Цюй Байхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Цюй Байхуа «Мы призываем правительство Литвы признать допущенную ошибку и не принижать решимость народа Китая защищать территориальную целостность и национальную безопасность своей страны».

Китайский дипломат отметил, что Пекин никогда не мешал Вильнюсу сотрудничать с другими странами. Что касается Тайваня, Пекин «не препятствует предпринимательским связям» Литвы с этим регионом.

Цюй Байхуа пояснил, что если тайваньская сторона открывает свои представительства в каких-то странах, это называется «представительство Тайбэя» (Тайбэй — столица Тайваня), а в Литве тайваньский офис фигурирует как «представительство», что «противоречит принципу «единого Китая».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай понизил уровень дипотношений с Литвой до уровня поверенных в делах