Москва, 24 ноября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. ***

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Д.Н. ПРОЦЕНКО, М.А. ЛЫСЕНКО, В.И. ВЕЧОРКО, А.С. ШКОДЕ, Д.А. ГУСЕВУ, Д.Н. ХОБОТНИКОВУ, А.С. НИКОЛАЕВОЙ, И.Ю. ШОЛИНУ, З.Г. ТАТАРИНЦЕВОЙ, Д.Ю. НИКИТИНУ, Э.К. СКВОРЦОВУ

и другим врачам, поддерживающим принудительную вакцинацию от COVID-19 и сегрегацию граждан России по QR-кодам

Уважаемые Денис Николаевич, Марьяна Анатольевна, Валерий Иванович, Андрей Сергеевич, Денис Александрович, Дмитрий Николаевич, Анна Сергеевна, Иван Юрьевич, Зоя Геннадьевна, Денис Юрьевич, Эдуард Константинович!

Нам известна ваша позиция по отношению к гражданам России, протестующим против принудительной вакцинации от COVID-19 и сегрегации по признаку наличия QR-кода.

Мы знаем, вы «сейчас немного заняты», настолько немного, что смогли собраться вместе и написать письмо на полтора абзаца, а также разослать его в ночи избранным СМИ, и мы догадываемся, почему.

Однако, учитывая то, что ваше письмо опубликовали многие СМИ, и с вашей точкой зрения ознакомились сотни тысяч человек, мы хотим Вам ответить от лица редакции ИА REGNUM и его читателей, совокупное мнение которых мы знаем очень хорошо. Надеемся, что вы найдете время прочесть наше письмо и задуматься о том, что ваша личная и гражданская позиция не есть истина в последней инстанции и что многие граждане России ее не разделяют.

Первое: те, кому вы адресовали письмо, не имеют принципиальной позиции против вакцинации от COVID-19, и вы сознательно им её приписываете — видимо, с целью их оскорбить и очернить. Люди, которым вы написали, выступают — вместе с Президентом России В. В. Путиным — против принудительной вакцинации и сегрегации граждан по QR-кодам о вакцинации.

Второе: насколько нам известно, в «красные зоны» и реанимации не пускают даже родственников больных. Почему же тогда на телефонной «горячей линии» по коронавирусу (куда отправляет ваше письмо) теперь принимают заявки на экскурсии, причём совершенно от кого угодно? Представляется, что больные в «красных зонах» и реанимациях имеют право на более человеческое отношение, нежели выступать экспонатами для экскурсий, и вы как врачи должны бы это знать лучше нас.

Третье: вы пишете, что проведёте экскурсию в «наших больницах». Напоминаем: это не ваши больницы, это наши больницы — больницы, построенные, оборудованные и ремонтируемые на наши деньги, в которых работают врачи, обучавшиеся на деньги из налогов нас с вами и наших родителей, получающие зарплаты всё из тех же денег. И долг этих врачей — лечить, а не заниматься пиаром в интересах сомнительных заинтересованных групп. Именно лечением и занимаются 99% процентов настоящих, немедийных российских врачей. Возможно, если хотя бы некоторые из вас тоже уделят больше времени врачеванию больных и меньше — участию в выборах и прочих политических акциях, то «меньше людей будет умирать»?

Четвертое: мы искренне восхищаемся врачами, отдающими все силы, а иногда и жизни, на борьбу с опасными заболеваниями. Но мы никак не можем сказать того же о медицинской и фармацевтической бюрократии, которая сначала «реформировала» наше здравоохранение чуть ли не до нуля, а теперь своими действиями загнала страну в ловушку вечной эпидемии, а наше общество — в состояние глубокого раскола.

И мы не понимаем, почему эта деятельность, угрожающая самому существованию России, нарушающая Конституцию и законы РФ, не вызывает у вас желания написать открытое письмо в Правительство с целью остановки творимых безобразий. Поверьте, если бы вы писали об этом, вы нашли бы поддержку большинства российского народа.