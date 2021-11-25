Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, Госдума обсудит представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В представлении генпрокурора содержится два запроса. Первый — о привлечении к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности, парламентария хотят привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тыс. рублей.

Генпрокуратура также просит разрешить избрать в отношении Рашкина меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора.

Ранее представители ряда фракций уже высказали свою позицию относительно «дела Рашкина». В ЛДПР, СРЗП, ЕР намерены поддержать генпрокурора. В КПРФ же считают, что лишать однопартийца неприкосновенности излишне.

Отметим, что согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина не означает окончательного лишения его мандата. Но если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения его мандата.

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области депутат Рашкин был застигнут с поличным с частью туши лося в багажнике автомобиля.

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