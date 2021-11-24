Челябинск, 24 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Челябинске арестованы двое водителей автомашин, ставших участниками смертельного ДТП. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

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Авария произошла 11 ноября днём в районе улиц Хохрякова и Чоппа. На перекрёстке автомобиль «Рено Логан» не уступил дорогу встречному «Мерседесу». При этом водитель последнего на скорости 123 км/ч выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Рено Логан». Погибла его 62-летняя пассажирка.

Причиной ДТП следователи признали действия обоих водителей, при этом один из них был пьян. Центральный районный суд Челябинска отправил обоих в СИЗО до 22 января.