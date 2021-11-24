Женева, Швейцария, 24 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тенденцией к отказу от мер предосторожности после вакцинации от COVID-19 во многих странах. Об этом заявил на брифинге 24 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, имеющем место во многих странах и общинах», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что вакцинация может создавать ошибочное ощущение, будто «с пандемией покончено и привитым не нужно соблюдать никаких мер предосторожности».

В связи с этим он напомнил, что вакцины обеспечивают защиту от тяжёлого течения болезни и помогают спасать жизни, но не предотвращают в полной мере передачу вируса.

Глава ВОЗ также обратил внимание на то, что до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции приблизительно на 60%, теперь же этот показатель снизился до 40%.