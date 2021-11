Сеул, , 18:58 — REGNUM Согласно информации портала The Line Of Best Fit, завершены съемки киноленты «Youth» («Молодость»), предстоящего корейского драматического сериала, основанного на вселенной и истории группы BTS.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Сериал вдохновлен BU (BTS Universe), вымышленным повествованием, о котором BTS начали рассказывать еще в 2015 году с помощью музыкальных клипов, а позже добавили элементы истории в мобильную игру BTS «История вселенной BTS» и в веб-фильм 2019 года «Спаси меня».

Съемки сериала были завершены через два года после начала производства. Съемочная группа в настоящее время находится на стадии постпродакшна и в ближайшем будущем начнет заниматься обеспечением вещания. Сообщается, что в сериале будут рассказаны «школьные годы и процесс роста семи мальчиков».