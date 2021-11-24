* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:57 — REGNUM *Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министерство внутренних дел Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что достигнуто соглашение с австралийской компанией о запуске завода по переработке каннабиса в медицинских целях в Афганистане. Представитель министерства Саид Хости заявил, что австралийская компания инвестирует в этот проект более 400 млн долларов, сообщает BBC.

Отмечается, что хотя большая часть доходов Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раньше поступала от наркотиков, решение правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выращивании каннабиса и переработки для нужд фармацевтики — является знаковым фактом.

Хости разместил фотографии, на которых заместитель министра внутренних дел, курирующий вопросы борьбы с наркотиками, запечатлен на встрече с представителем австралийской компании CPharm, в ходе которой была достигнута упомянутая договоренность. По словам Хости, компания «производит лекарства и кремы из афганской конопли».

Он добавил, что все переговоры с CPharm завершены, и через несколько дней проект будет официально запущен. Представитель министерства внутренних дел Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что это «создает рабочие места для многих граждан».

МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что только этой компании будет разрешено использовать производные каннабиса в медицинских целях.

Ранее Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взимал 10-процентный налог с фермеров, выращивающих мак в районах, находящихся под их контролем. Налогами были также обложены лаборатории, в которых опиум перерабатывался в героин.

При этом бывшие афганские власти запретили выращивание и оборот любых наркотиков. Однако гашиш широко производился, потреблялся и вывозился контрабандой в различных частях Афганистана.

Напомним, что недавно появились сообщения об увеличении посевов мака в Афганистане. Официальные лица Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они работают над поиском альтернативных путей для фермеров.

В течение последнего десятилетия Афганистан неизменно оставался одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. И с 2002 года выращивание и производство наркотиков в Афганистане неуклонно росло.