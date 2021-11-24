Берлин, , 18:47 — REGNUM Новое коалиционное правительство Германии, состоящее из представителей Социал-демократической партии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, достигло договорённости о легализации продажи марихуаны, сообщается в тексте коалиционного соглашения, опубликованном 24 ноября.

Марихуана Carlos Gracia

По их утверждению, продажа наркотиков будет контролируемой, каннабис будут продавать взрослым в лицензированных магазинах для «рекреационных целей».

Отдельно указано, что влияние легализации наркотиков на общество будет оценено спустя четыре года.

При этом немецкие СМИ сообщают, что годовой оборот чёрного рынка каннабиса в ФРГ составляет не менее двух миллиардов евро и за счет его налогообложения будет достигнут позитивный эффект.

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