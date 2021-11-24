Скопье, 24 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Северной Македонии 24 ноября в результате обследования 2939 образцов было выявлено 442 новых носителей коронавируса, 373 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 10 больных COVID-19.

Ali Eminov Национальный стадион имени Филиппа II. Скопье

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 213 307 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7464, 197 493 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8339.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.