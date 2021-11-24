Берлин, 24 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. 24 ноября новостное агентство Tagesshau сообщило, что экспресс-тесты для выявления COVID-19 снова находятся в дефиците, при этом немецкие производители не в силах удовлетворить повышенный спрос.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Жители Германии, которые ищут в настоящее время тесты для домашнего самотестирования, с большой долей вероятности услышат следующее: «У нас закончились тесты, и мы не знаем, когда они появятся».

Помимо этого, теперь ПЦР-тест нельзя купить в Интернете. На веб-сайтах розничных продавцов часто появляется сообщение: «Данный продукт в настоящее время отсутствует на складе».

На сегодняшний день ни один из тестов не доступен в Интернет-магазинах. Нехватка экспресс-тестов также наблюдается и в аптеках на территории некоторых федеральных земель ФРГ.

«В некоторых регионах в настоящее время наблюдается острая нехватка экспресс-тестов, в других регионах проблем пока нет», — заявила пресс-секретарь Ассоциации фармацевтов Германии (DAV).

Высокий спрос и острая нехватка экспресс-тестов привели к тому, что цена тестов на сегодняшний день составляет 6 евро. Для сравнения, этим летом (когда заболеваемость в стране была намного ниже) их стоимость составляла 1 евро.