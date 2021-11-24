Москва, , 18:38 — REGNUM Правительство России выделит дополнительные средства в 2021 году на докапитализацию «Почты России» и обновление сельских почтовых отделений. Об этом сообщил 24 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отделение «Почты России» в посёлке Пеледуй, Якутия Газета «Ленский вестник»

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«Правительство приняло решение о выделении пяти миллиардов рублей на докапитализацию «Почты России» и обновление первых 632 сельских отделений почтовой связи», — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Чернышенко, этих средств будет достаточно для ремонта и приведения в нормативное состояние первоочередных отделений почты в 2022 году.

В рамках плана модернизации до 2025 года предполагается обновление более 25 тысяч отделений, которые находятся в труднодоступных и сельских территориях, населённых пунктах с населением менее пяти тысяч человек, уточнил вице-премьер.

По его словам, пообъектный план модернизации отделений «Почты России» до 2025 года и его финансово-экономическое обоснование будут детально проработаны рабочей группой в первой половине 2022 года.