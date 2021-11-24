Берлин, 24 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Россия не должна помогать белорусскому президенту Александру Лукашенко в его «политике репрессий», говорится в опубликованном 24 ноября в Die Welt тексте коалиционного соглашения будущего правительства Германии.

Школфильм, 1962 г Александр Невский

Отметив, что коалиция в готовящемся приступить к работе правительстве Германии выступает в поддержку белорусских оппозиционеров, добивающихся перевыборов президента Белоруссии, авторы документа потребовали от Минска «безоговорочного освобождения всех политзаключённых».

«Российское вмешательство в пользу Лукашенко неприемлемо, — сказано в сообщении. — Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам».