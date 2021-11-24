Архангельск, , 18:37 — REGNUM Составленный в правительстве Архангельской области прогноз социально-экономического развития региона пестрит удобными для чиновников цифрами, но не имеет отношения к реальному положению дел. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат областного собрания Леонид Таскаев.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Областные чиновники уверены, что расширение внутреннего потребительского спроса будет обусловлено улучшением динамики реальных располагаемых доходов населения на 0,3% к 2024 году, а инвестиционного спроса — увеличением объемов инвестиций на 2,5% к 2024 году. Притом, что даже в базовом сценарии инфляция на прогнозируемом уровне в 4% не только «сожрет» эту динамику, но и нивелирует любые бравурные высказывания на эту тему уже в следующем году, — заявил депутат. — Создается впечатление, что региональные чиновники перестали видеть за нужными циферками и воодушевляющими оборотами в отчетах реальную картину дел в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития Архангельской области, реальные доходы населения региона вырастут к 2024 году на 2%, а рост инвестиций составит 10,4%.