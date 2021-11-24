Архангельск, 24 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Составленный в правительстве Архангельской области прогноз социально-экономического развития региона пестрит удобными для чиновников цифрами, но не имеет отношения к реальному положению дел. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат областного собрания Леонид Таскаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Областные чиновники уверены, что расширение внутреннего потребительского спроса будет обусловлено улучшением динамики реальных располагаемых доходов населения на 0,3% к 2024 году, а инвестиционного спроса — увеличением объемов инвестиций на 2,5% к 2024 году. Притом что даже в базовом сценарии инфляция на прогнозируемом уровне в 4% не только «сожрет» эту динамику, но и нивелирует любые бравурные высказывания на эту тему уже в следующем году, — заявил депутат. — Создается впечатление, что региональные чиновники перестали видеть за нужными циферками и воодушевляющими оборотами в отчетах реальную картину дел в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития Архангельской области, реальные доходы населения региона вырастут к 2024 году на 2%, а рост инвестиций составит 10,4%.