Загреб, 24 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Хорватии было зарегистрировано 6136 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а число активных случаев в стране на сегодняшний день составляет 33 563. Из них 2551 пациент находится в стационаре, из этого числа 323 находятся на ИВЛ.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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