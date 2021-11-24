Токио, , 18:33 — REGNUM Разведывательный беспилотник ScanEagle, принадлежащий силам самообороны Японии, пропал во время учений, сообщает 24 ноября пресс-служба японских Сухопутных сил.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации пресс-службы, место вероятного падения пропавшего БПЛА расположено в 25 км от южного побережья Японии.

Отмечено, что беспилотник ScanEagle стоит более $2 млн. Причина его падения неизвестна.

По данным японских военных, связь с беспилотником внезапно прервалась при разведывательном полёте БПЛА в 25 км южнее острова Танэгасима.

Справка ИА REGNUM: БПЛА ScanEagle разработан совместно компаниями Boeing и Insitu. Первое тестирование прошёл в 2004 году в составе Корпуса морской пехоты США во время боевых действиях в Ираке.

Беспилотник с размахом крыла 3,1 метра может находиться в небе до 20 часов и оснащён поршневым двигателем, несет разведывательное оборудование, в том числе электронно-оптические тепловизоры, длинноволновые инфракрасные датчики и радары X-диапазона.

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