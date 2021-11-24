Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Голливудские актёры Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют в романтической комедии «Билет в рай». Об этом 24 ноября пишет издание Peopletalk.

Джордж Клуни Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США

По данным СМИ, артисты исполнят роли разведённых супругов. Герои Клуни и Робертс отправятся в путешествие, чтобы предостеречь свою дочь от ошибки — её сыграет Кейтлин Девер.

Добавим, что режиссёром картины «Билет в рай» станет Ол Паркер, а продюсерами выступят Эрик Феллнер и Тим Беван. Премьера киноленты состоится в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Кристина Риччи сыграет киберпанк-фильме