Вашингтон, 24 ноября 2021, 19:58 — REGNUM Голливудские актёры Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют в романтической комедии «Билет в рай». Об этом 24 ноября пишет издание Peopletalk.
По данным СМИ, артисты исполнят роли разведённых супругов. Герои Клуни и Робертс отправятся в путешествие, чтобы предостеречь свою дочь от ошибки — её сыграет Кейтлин Девер.
Добавим, что режиссёром картины «Билет в рай» станет Ол Паркер, а продюсерами выступят Эрик Феллнер и Тим Беван. Премьера киноленты состоится в 2022 году.
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