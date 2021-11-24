Берлин, , 18:34 — REGNUM Согласно сообщению SPIEGEL от 24 ноября, во время пандемического кризиса Федеральное агентство по трудоустройству Германии потратило десятки миллиардов евро на пособия по краткосрочной работе. Фактически, срок действия данного правила должен истечь в конце текущего года.

Не успели немецкие компании справиться с недавней вспышкой коронавирусной инфекции, как многие из них уже сталкиваются с новыми трудностями: чтобы смягчить экономические последствия пандемии для сотрудников, федеральный министр труда Хубертус Хайль продлил план краткосрочного режима работы.

Смягчение правил работы будет продлено еще на три месяца до конца марта 2022 года. Кабинет министров утвердил соответствующее постановление, поскольку для компаний по-прежнему существуют относительно низкие препятствия в данном отношении.

Компании также получают финансовую поддержку. Федеральное агентство занятости (BA) возмещает им половину социальных отчислений для временных работников. При этом совсем недавно компаниям были полностью возмещены отчисления на социальное страхование.

«Таким образом, мы даем ясные перспективы в эти экономически нестабильные времена и помогаем рынку труда надлежащим образом пережить зиму», — заявил Хайль. Министр заключил: «Для меня важно, чтобы мы продолжали поддерживать сотрудников и компании».

Причина продления правила упрощенных сроков работы кроется в резком увеличении числа заражений. Согласно проекту постановления, не исключено, что ужесточение мер по сдерживанию четвертой волны инфекций снова окажет значительное влияние на местную торговлю, гостиничный бизнес и другие сектора в сфере услуг.