Кострома, 24 ноября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований Костромской области перед бизнесменами составила 181 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте финансов. Цифра актуальна на 1 ноября 2021 года. Засентябрь-октябрь текущего года совокупный долг был сокращён на 29% или 75 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Больше всего долгов накопила Кострома, Буй, Шарья, Галич и Красносельский муниципальный район. В структуре задолженности набольшая доля приходится на расходы по содержанию имущества, оплату работ и услуг, расчеты за предоставленную продукцию и коммунальные услуги.

Губернатор региона Сергей Ситников поручил муниципалитетам закрыть долги перед малым и средним бизнесом до конца 2021 года. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в профильном департаменте, районы должны решить вопрос за счёт роста доходов и субсидий, предоставляемых из бюджета региона.

За январь — октябрь бюджеты получили 5 млрд 380 млн рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 16% или 742 млн. рублей больше, чем в аналогичный период 2020 года. Размер дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов за истёкший период года превысил 2,4 млрд. рублей.

Напомним, ранее о непростой ситуации с долгами школ и детских садов за питание заявил Красносельский район. На данный момент учреждения должны поставщикам продуктов 9 миллионов рублей. Чтобы не портить отношения с предпринимателями и не ставить под угрозу организацию питания детей, глава района Светлана Ковальская планировала обратиться в администрацию региона с просьбой об увеличении размера предоставляемых дотаций.

Положительный ответ на письмо пока не получен, однако, после того как ситуация получила широкую огласку, проверить долги детсадов прокуратуру региона попросил департамент образования и науки Костромской области. По мнению его главы Ильи Морозова, у муниципалитета не было «объективных оснований» для наращивания долга. Проверка завершится в конце декабря 2021 года.