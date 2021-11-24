Берлин, 24 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Германии из-за пандемии многие организаторы рождественских ярмарок опасаются за свое существование. В связи с этим министр экономики ФРГ объявил об оказании помощи операторам рождественских рынков со стороны действующего правительства. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября.

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«Ввиду ужесточения ситуации с COVID-19 федеральное правительство намерено поддерживать операторов рождественских рынков», — заявил исполняющий обязанности министра экономики Питер Альтмайер по итогам заседания кабинета министров и переговоров с министром финансов.

Промежуточная финансовая помощь в качестве центрального антикризисного инструмента федерального правительства, как уже известно, будет продлена до конца марта 2022 года. По словам Альтмайера, помощь по перезапуску бизнеса для самозанятых людей также должна быть увеличена.

Федеральный министр назвал текущую ситуацию «чрезвычайно серьезной».

«Экономический подъем в Германии сохранился. Теперь речь идет о том, чтобы на зиму пристегнуть ремни безопасности для компаний и сотрудников», — отметил Альтмайер.