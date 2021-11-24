Скопье, 24 ноября 2021, 18:45 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 24 ноября рассказал о результатах своей встречи с прокурорами, ведущими расследование ДТП на автомагистрали «Струма» в Болгарии.

Буяр Османи
Буяр Османи
Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что опознание обожженных останков жертв ДТП по ДНК займет до семи дней. После опознания тех их отправят в Скопье.

Османи рассказал, что он встретился с семьями погибших, однако на данный момент им не разрешают смотреть на тела. Родственника семи выживших в ДТП, проходящих лечение в госпитале имени российского хирурга Николая Пирогова, позволили навестить пациентов в качестве исключения — в связи с угрозой заражения коронавирусом посещения в болгарских госпиталях запрещены.

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