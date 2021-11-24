Скопье, , 18:45 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 24 ноября рассказал о результатах своей встречи с прокурорами, ведущими расследование ДТП на автомагистрали «Струма» в Болгарии.

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что опознание обожженных останков жертв ДТП по ДНК займет до семи дней. После опознания тех их отправят в Скопье.

Османи рассказал, что он встретился с семьями погибших, однако на данный момент им не разрешают смотреть на тела. Родственника семи выживших в ДТП, проходящих лечение в госпитале имени российского хирурга Николая Пирогова, позволили навестить пациентов в качестве исключения — в связи с угрозой заражения коронавирусом посещения в болгарских госпиталях запрещены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом