Берлин, 24 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В своей предвыборной речи в федеральной земле Саксония-Анхальт лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке использовал нацистский лозунг, в связи с чем парламент земли обязуется снять с него депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября.

Теперь комитет юстиции в парламенте земли Тюрингия должен снять неприкосновенность с председателя парламентской группы АдГ Бьорна Хёке.

Кроме того, генеральный прокурор Саксонии-Анхальт Себастьян Штригель возбудил уголовное дело против Хёке. Поводом для этого послужило выступление Хёке в Мерзебурге в мае 2021 года, которое он закончил словами «Все для Германии».

В экспертном заключении Научной службы бундестага отмечается, что использование фразы «Alles für Deutschland» (Все для Германии) на собраниях является уголовным преступлением, поскольку это был лозунг военизированной боевой организации НСДАП во времена Веймарской республики.

Лозунг неоднократно использовался политиками АдГ. Например, ранее сообщалось о вице-президенте АдГ Саксония-Анхальт Кай-Уве Зиглер. В обоих случаях авторы отрицали, что знали историческую подоплеку фразы.