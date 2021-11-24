Москва, 24 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В России неизбежен новый подъём заболеваемости COVID-19, в связи с чем необходимо добиваться коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Я напомню, что когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифры в 20 тысяч заболевших в сутки, а сейчас у нас почти 35 тысяч в сутки», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова подчеркнула, что для наиболее безопасного прохождения нового эпидемического подъёма необходимо значительно снизить заболеваемость и достичь искомых показателей коллективного иммунитета.

Вице-премьер также напомнила о приближающихся новогодних праздниках и призвала граждан продолжать соблюдать ограничительные меры, чтобы сдержать новый рост заболеваемости.