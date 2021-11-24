Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Кристина Риччи присоединилась к актёрскому составу фильма The Dresden Sun («Солнце Дрездена»). Об этом 24 ноября пишет издание «Канобу», ссылаясь на Deadline.

Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США

По данным СМИ, кинолента будет снята в жанре киберпанк режиссёром Майклом Райаном. Кристина Риччи исполнит роль второго плана — доктора и изобретателя, у которого умер близкий человек.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Кристина Риччи появится в фильме «Матрица. Воскрешение». Премьера картины запланирована на 16 декабря.

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