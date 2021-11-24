Вашингтон, 24 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Кристина Риччи присоединилась к актёрскому составу фильма The Dresden Sun («Солнце Дрездена»). Об этом 24 ноября пишет издание «Канобу», ссылаясь на Deadline.

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс

По данным СМИ, кинолента будет снята в жанре киберпанк режиссёром Майклом Райаном. Кристина Риччи исполнит роль второго плана — доктора и изобретателя, у которого умер близкий человек.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Кристина Риччи появится в фильме «Матрица. Воскрешение». Премьера картины запланирована на 16 декабря.