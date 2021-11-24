Берлин, 24 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в Германии еще сильнее ухудшилась из-за логистических проблем и пандемии COVID-19. Индекс делового климата упал до 96,5 пункта, объявил мюнхенский институт Ifo в своем обзоре. Об этом сообщило немецкое агентство SPIEGEL 24 ноября.

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«Проблемы с транспортировкой и четвертая волна коронавирусной инфекции создают серьезные препятствия для компаний», — заявил президент Ifo Клеменс Фуэст. По его словам, начальство предприятий оценивает положение своих компаний более скептически, чем раньше, и менее оптимистично смотрит в будущее.

Согласно приведённому отчету, деловой климат среди поставщиков услуг заметно ухудшился. Скептицизм значительно усилился, особенно в отношении ожиданий, при этом поставщики также менее удовлетворены текущей ситуацией. Четвертая волна инфекций вызвала крах ожиданий, особенно в туристическом секторе и индустрии гостеприимства.

Компании розничной торговли также более пессимистичны в отношении своего будущего, но несколько лучше оценивают свое нынешнее положение. В секторе розничной торговли настроение продолжает снижаться из-за проблем с доставкой, поэтому многие компании все чаще планируют повышение цен.

В промышленном секторе компании дали самую низкую оценку своему текущему положению. Однако ожидания несколько улучшились, что в основном связано с развитием автомобильной промышленности, хотя заводы по-прежнему страдают от проблем с поставками первичной продукции и сырья.