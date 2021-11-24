Манчестер, Великобритания, 24 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Приключенческий экшен Tails of Iron получил бесплатное дополнение под названием Bloody Whiskers. Об этом сообщается 24 ноября на официальном YouTube-канале PlayStation.

Скриншот с YouTube Tails of Iron

Bloody Whiskers добавит в игру новую сюжетную линию, два режима сложности, пять уникальных боссов, а также несколько наборов оружия и брони. Дополнение уже доступно на консолях PlayStation и Xbox.

Напомним, что Tails of Iron — это игра о противостоянии королевств крыс и лягушек, события которой разворачиваются в вымышленной фэнтези-вселенной. Релиз проекта состоялся в сентябре 2021 года.