Приштина, 24 ноября 2021, 18:19 — REGNUM В Косово 24 ноября объявили днем траура по погибшим в Болгарии в сгоревшем автобусе 46 албанцам из Северной Македонии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее решение приняла президент Косово Вьоса Османи.
Напомним, в Северной Македонии траур будет длиться три дня — с 23 по 25 ноября, также день траура 24 ноября объявлен в Болгарии.
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