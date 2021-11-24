Приштина, 24 ноября 2021, 18:19 — REGNUM В Косово 24 ноября объявили днем траура по погибшим в Болгарии в сгоревшем автобусе 46 албанцам из Северной Македонии.

Минута молчания на заседании правительства Северной Македонии
Минута молчания на заседании правительства Северной Македонии
Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее решение приняла президент Косово Вьоса Османи.

Напомним, в Северной Македонии траур будет длиться три дня — с 23 по 25 ноября, также день траура 24 ноября объявлен в Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с микроавтобусом на востоке Турции пострадали 14 человек

Читайте развитие сюжета: В Болгарии сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом