Берлин, , 18:17 — REGNUM Способствовать вступлению Турции в ЕС коалиция в будущем правительстве Германии не будет, говорится в опубликованном 24 ноября в Die Welt тексте коалиционного соглашения.

Флаги Турции, Германии и ЕС

Называя Турцию «важным соседом ЕС и партнёром по НАТО», коалиция указала на такие факторы как турецкая внутренняя политика и «внешнеполитическую напряжённость», связанная с этой страной.

«Демократия, верховенство закона, права человека, права женщин и меньшинств [в Турции] существенно сократились. Вот почему мы не будем закрывать какие-либо главы или открывать новых в переговорах о вступлении», — говорится в тексте коалиционного соглашения.

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