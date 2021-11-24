Берлин, 24 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Способствовать вступлению Турции в ЕС коалиция в будущем правительстве Германии не будет, говорится в опубликованном 24 ноября в Die Welt тексте коалиционного соглашения.

Флаги Турции, Германии и ЕС

Называя Турцию «важным соседом ЕС и партнёром по НАТО», коалиция указала на такие факторы как турецкая внутренняя политика и «внешнеполитическую напряжённость», связанная с этой страной.

«Демократия, верховенство закона, права человека, права женщин и меньшинств [в Турции] существенно сократились. Вот почему мы не будем закрывать какие-либо главы или открывать новых в переговорах о вступлении», — говорится в тексте коалиционного соглашения.