Москва, 24 ноября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Россия, скорее всего, никак не отреагирует на появление новой американской биолаборатории на территории Казахстана. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

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«Лаборатория, которую будут строить в Жамбылской области, имеет более высокий — 4-й уровень биологической опасности, т. е. позволит работать с особо опасными штаммами и патогенами, эффективных мер в борьбе с которыми человечество пока не имеет», — отметил эксперт.

«Реакция России пока свелась к мнению бывшего руководителя санитарной службы России Онищенко, который заявил, что строительство этой лаборатории не может не вызывать тревогу», — сообщил Намовир.

«Не думаю, что будет что-то большее», — заявил эксперт.

«Иначе озабоченность была бы озвучена совсем другими людьми», — заключил он.

Напомним, что правительство Казахстана анонсировало строительство ещё одной биолаборатории повышенного класса опасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области.