Москва, , 18:15 — REGNUM Теперь студенты, имеющие дипломы некоторых проектов платформы «Россия — страна возможностей», реализуемого в рамках нацпроекта «Образования», могут пройти сразу на заключительный этап олимпиады «Я — профессионал» по ряду направлений. Как сообщает 24 ноября сайт rsv.ru, отборочный этап участникам зачтется после загрузки и верификации дипломов на сайт олимпиады.

В пятом сезоне олимпиады «Я — профессионал» студенты, прошедшие регистрацию и имеющие дипломы победителей или финалистов некоторых проектов, входящих в платформу «Россия — страна возможностей», могут быть приглашены сразу на заключительный этап. Для этого участникам нужно загрузить соответствующие документы до 23:59 по московскому времени 9 декабря в личном кабинете в разделе «Заявки». К учету принимаются только дипломы последнего сезона или года проведения проекта.

«Я — профи» — один из 26 проектов АНО «Россия — страна возможностей», и в этом году мы продолжаем динамично развивать общую экосистему платформы. Активные, интересующиеся ребята традиционно принимают участие сразу в нескольких конкурсах и показывают на них высокие результаты. Поэтому нам кажется справедливым учесть их предыдущие заслуги по тем направлениям, по каким это возможно сделать.

Мы выбрали 12 направлений олимпиады, которые по содержанию совпадают с несколькими проектами платформы «Россия — страна возможностей». Наша задача — дать возможности молодым профессионалам проявить себя.

Для многих это будет дополнительной мотивацией участвовать в новом сезоне — можно не волноваться за отборочный этап и попасть сразу на заключительный, показав свой профессионализм», — подчеркнул директор по развитию олимпиады «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

Во взаимозачете дипломов участвуют следующие направления олимпиады: «Геология», «Горное дело», «Гостиничное дело», «Искусственный интеллект», «Менеджмент», «Металлургия», «Нефтегазовое дело», «Программирование и информационные технологии», «Туризм», «Химическая технология», «Электроэнергетика» и «Ядерные физика и технологии».

«Для нас очень важно развивать межпроектное взаимодействие между разными конкурсами и олимпиадами, входящими в платформу «Россия — страна возможностей». Большинство наших проектов рассчитаны именно на студентов. Мы считаем, что высокие результаты и стремление участвовать в разных конкурсах и мероприятиях стоит поощрять.

Свои дипломы могут использовать победители и финалисты таких проектов платформы, как международный инженерный чемпионат «CASE-IN», всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства», хакатоны по искусственному интеллекту, всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» и всероссийский конкурс для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Регистрация завершится 7 декабря, после чего участников традиционно ждет отборочный этап, который стартует 10 декабря. Прошедшие его участники попадут на заключительный этап, который состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае. Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года число участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Образование» должно составить выше 60%. Речь идёт о молодых людях в возрасте от 14 до 35 лет. Олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.