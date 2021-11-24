Подгорица, 24 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа в Черногории от коронавируса умерло семь человек, и по результатам обработки 2500 тестов было выявлено 329 новых случаев заражения.

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Самому молодому из умерших было 62 года, самому старшему — 86

Число активных случаев заболевания в стране составляет 3189.