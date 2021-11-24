Москва, , 18:13 — REGNUM В России подведены итоги полуфиналов третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв», инициативы АНО «Россия — страна возможностей», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщает сайт rsv.ru, за 7 месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов.

В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тыс. человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тыс. человек.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул важность конкурса для формирования профессионального сообщества IT-специалистов.

«Одно из главных достижений конкурса ­ — формирование сильного профессионального сообщества. Более 257 тыс. человек вовлечены в мероприятия конкурса за три сезона, и почти 100 тыс. из них — только в этом году (прим. — 51 234 участника конкурсных соревнований, остальные — участники сообщества).

В тематических хакатонах третьего сезона приняли участие 1 223 команды. А конкурсантами IT-чемпионата по машинному обучению, искусственному интеллекту и большим данным стали 4 943 разработчиков, которые создали 8831 решение — в 2 раза больше, чем в прошлом году (4415 работающих решений). Финал конкурса пройдет 2−4 декабря, где 1 333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы.

Пусть победят сильнейшие! Но главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко отметил, что решения лучших участников третьего сезона уже реализуются на практике.

«По итогам восьми полуфиналов хакатонщики создали 879 решений. Больше всего решений было представлено в рамках хакатона, посвященного образованию и развитию кадров, а также хакатона о медицине и здравоохранении. Итог IT-чемпионата — более 8000 решений.

Для нас также важно, чтобы решения участников «Цифрового прорыва» находили свое воплощение и реализовывались на практике. И в этом году есть много таких примеров. Так, команда BigDataMSU разработала решение для сбора данных о транспортных потоках, которое позволит собирать необходимую информацию для проведения ремонта дорог.

Сейчас команда уже готовится к новой фазе испытаний совместно с ЦОДД. А команда «Надмозги» продолжает работу над решением, разработанным на хакатоне: ребята разработали социальный маркетплейс для воспитанников детских домов. Уже в конце января 2022 участники планируют запустить пилотную версию проекта, и масштабировать решение на другие регионы. С нетерпением ждем новых инновационных решений по итогам финального хакатона!», — отметил Сергей Плуготаренко.

Полуфинальные этапы конкурса подарили нам множество интересных решений: некоторые из них уже применяются крупнейшими компаниями, другим лишь предстоит процесс внедрения, какие-то прототипы могут стать началом большого проекта или технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». До 2024 года число участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Образование» должно составить выше 60%. Речь идёт о молодых людях в возрасте от 14 до 35 лет.