Вашингтон, 24 ноября 2021, 18:10 — REGNUM Портал Dealabs назвал бесплатные игры, которые станут доступны подписчикам PS Plus в декабре 2021 года. Полный список проектов был опубликован 24 ноября.
По данным инсайдеров, подписчики PS Plus получат доступ к трём видеоиграм. Среди них Godfall, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains.
Добавим, что несколько дней назад Mortal Shell стала доступна подписчикам Xbox Game Pass. В течение некоторого периода игра будет являться частью библиотеки сервиса.
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