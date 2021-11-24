Вашингтон, 24 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Портал Dealabs назвал бесплатные игры, которые станут доступны подписчикам PS Plus в декабре 2021 года. Полный список проектов был опубликован 24 ноября.

Скриншот с YouTube Mortal Shell

По данным инсайдеров, подписчики PS Plus получат доступ к трём видеоиграм. Среди них Godfall, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains.

Добавим, что несколько дней назад Mortal Shell стала доступна подписчикам Xbox Game Pass. В течение некоторого периода игра будет являться частью библиотеки сервиса.