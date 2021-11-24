Приштина, Сербия, 24 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Косово 24 ноября в результате исследования 1576 образцов выявили шесть носителей коронавируса, признаны излечившимися восемь человек, за день скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Diego Delso Приштина, столица Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 026 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 727 пациентов излечились, 2983 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 327.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 758 250 человек, при этом произведено уже свыше 1 609 325 инъекций вакцины. На выходных было произведено лишь две инъекции вакцины.