Москва, , 22:00 — REGNUM Российский предприниматель Виктор Балашов был приговорён казахстанским судом к заключению на четыре года и восемь месяцев, и роль России в этом процессе весьма неоднозначна. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

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«Приговор по делу Виктора Балашова уже вынесен», — отметил эксперт.

«Ему дали меньше, чем просила сторона обвинения, но всё равно немало — 4 года и 8 месяцев», — подчеркнул Намовир.

«Выводы о том, прав ли был казахстанский следователь, обещавший Балашову, что «Россия бросит его как кусок мяса», пусть каждый делает сам», — заключил политолог.