Манчестер, Великобритания, 24 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. 24 ноября телеканал ESPN сообщил, что «Манчестер Юнайтед», делавший запрос в «Пари Сен-Жермен» на предмет перехода Маурисио Почеттино, получил от парижского клуба отказ. «Манкунианцы» считают аргентинского специалиста лучшим на данный момент кандидатом на пост главного тренера команды после увольнения Оле Гуннара Сульшера.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов выкупить контракт Почеттино с «Пари Сен-Жермен», заплатив 12 миллионов евро в качестве компенсации.

Вчера, 23 ноября, «Манчестер Юнайтед» под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Майкла Каррика одержал уверенную победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0.